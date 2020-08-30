شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يوجه نصيحة غالية إلى صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة إلى صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر بعد عودته للمشاركته أمام نادي المصري مساء السبت بالدوري الممتاز.

وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية: «اللاعب يستطيع أن يفعل أي شئ بعد إنهاء مسيرته الكروية إلا العودة للعب الكرة».

وأضاف متعب: «صالح مهتم بالحياة الآن وهذا خاطئ، لابد أن يهتم بأكل عيشه واللعب والمشاركة، وبعد إنهاء مسيرته يفعل ما يحلو له».

وأشار متعب إلى أن، صالح جمعة لابد أن يهتم بنفسه وبلياقته، لكي يشارك وفايلر لا يعود ويستبعده من القائمة مرة أخرى.