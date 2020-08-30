طارق يحيى: الدوري مشبوه.. والزمالك استكمل منافساته استعدادًا لأفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مسابقة الدوري المصري الحالية، بالبطولة المشبوهة، في ظل الإصرار على استكمالها بغض النظر عن عدد الإصابات بفيروس كوورنا بين الأندية.
وقال يحيى عبر شاشة قناة النهار: «نستكمل بطولة الدوري، ونخوض المباريات المقبلة، كاستعداد لمواجهتي الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا».
وأكد يحيي أن الزمالك يعد الأوفر حظًا بين المنافسين في الفوز بدوري الأبطال، في ظل الحالة الفنية المميزة لأغلب اللاعبين.
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الوضع في مصر
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اصابات
98,497
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تعافي
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وفيات
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