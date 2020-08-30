شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلي لم يستطع الحصول على تاره من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأهلي ظالم لاعبيه بعد رحيل أعمدة الفريق متسائلًا: "أين عبد الله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي".
أضاف مرتضى منصور خلال تقرير تم بثه عبر برنامج "ملعب أون تايم": "رينيه فايلر مدرب جيد ولا يملك القماشة التي تمنحه الحلول في الملعب ونفس الحال مروان محسن مظلوم لأنه مش لاقي حد يغذيه من اللاعبين القدامي الراحلين".
وقال مرتضى منصور: "لعبت الدوري المصري الممتاز علشان أكسب الأهلي من تاني بعد مباراة السوبر، الأهلي لعب علشان ياخد بتاره لكن الزمالك فاز ومباراة المقاولون العرب لا تشغلني الأهم الفوز على الغريم التقليدي".
وأوضح: "نسعى للاستعداد بقوة قبل مباراة الرجاء البيضاوي، وأن وليد سليمان لاعب الأهلي خسرنا نجم بقيمة محمد عبد الشافي بعد تعمده إيذاءه في مباراة القمة".
وشدد مرتضى منصور على أن الزمالك سيسافر الى المغرب بطائرة خاصة وبعثة إعلامية كبيرة، مؤكداً على أن مواجهة الرجاء البيضاوي صعبة سواء في مصر أو هناك.
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