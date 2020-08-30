شكرا لقرائتكم ياسر ريان: نظرة الجمهور تغيرت في أليو بادجي وبداياته تشبه أحمد فيلكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي سابقاً أن نظرة الكثير من جماهير القلعة الحمراء تغيرت بشأن المهاجم السنغالي أليو بادجي بعد المستويات التي يقدمها مع الفريق خلال المباريات الماضية وخاصة مواجهة المصري.

أضاف ياسر ريان خلال استضافته مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بادجي لم يتأقلم مع الفريق في بداية تألقه لكن الأمر اختلف بعدما تعود على الأجواء وبدأ في المشاركة بالمباريات التي خاضها الفريق مؤخراً".

وتحدث ريان عن زميله سابقاً بالفريق الأحمر الغاني أحمد فليكس قائلاً: عندما جاء الى القاهرة ولعب للأهلي جميع اللاعبين قالوا إنه لن بكمل مشواره مع الفريق لتواضع مستواه الفني لكن مع مرور الوقت بات أفضل المهاجمين في الدوري المصري الممتاز في هذا التوقيت".

وواصل ياسر ريان ان النادي الأهلي عامر بنجومه الشباب من قطاع الناشئين مشيراً الى أن هناك أكثر من لاعب معار منهم ابنه أحمد مشدداً على ضرورة عودة عمار حمدي وأكرم توفيق مع ابنه للأهلي الموسم المقبل لحاجة الفريق الى جهود نجومه الشباب.

وشدد ياسر ريان على أن هناك أزمة حقيقية لدى لاعبي وجماهير الأهلي هي شغفهم للبطولات وحرصهم الشديد على حصد كل الألقاب مشيرا الى أن نجوم القلعة الحمراء قادرين على المنافسة على لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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وأوضح نجم الأهلي السابق أن اللاعبين هم من يصنعوا المدرب وليس العكس لذلك المجموعة الحالية من أفضل النجوم المتواجدين بالكرة المصرية وبمقدورهم حصد اللقب الافريقي بعد اقتراب الفريق من انهاء حسم الدوري المصري الممتاز.

المصري ضد الأهلي



ونجح فريق الأهلي تحقيق فوز ثمين على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.