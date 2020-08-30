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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد إنبي فى الدوري المصري

يواجه نادى الزمالك مع إنبى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة تتسم بالندية بين الفريقين، لاسيما وأن حلمى طولان أحد أبناء الزمالك السابقين هو من يتولى قيادة الفريق البترولي.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي فى الدوري المصري

يلتقى الزمالك مع إنبى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى، والتى ستذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

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موعد مباراة الزمالك ضد إنبي فى الدوري المصري

ويتطلع الزمالك إلى تعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي فى الدوري المصري





ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.