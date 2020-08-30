شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يغلق صفحة طلائع الجيش ويبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراته مع طلائع الجيش والتى أقيمت عصر السبت على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتى خسرها الفريق بهدف دون رد سجله كريم طارق ، حيث من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد الفريق الاستعداد مباشرة وبدون راحة نظراً لضيق الوقت لمواجهة سموحة والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الاربعاء المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وتجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 محتلا المركز الحادى عشر بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر .

وعقد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، جلسة مع لاعبيه لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق وغياب الانتصارات فى الفترة الأخيرة، وطالب المدير الفنى لاعبيه بمصارحته فى كل كبيرة وصغيرة تخصهم حتى يستطيع الوقوف على أسباب تراجع النتائج ، وتعهد اللاعبون بفتح صفحة جديدة بداية من المباريات المقبلة يكون عنوانها استعادة الانتصارات والأداء المميز.

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وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مساء الثلاثاء فى الجولة 22 للدوري الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي قبل أن يتراجع عن القرار.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.