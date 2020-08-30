شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف إصابة 3 لاعبين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، أن المسحة السريعة التى خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة انبى اليوم بالدورى أظهرت إصابة 3 لاعبين فى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا بفيروس كورونا من عدمه.

قال طبيب الزمالك فى تصريحات أون تايم سبورت 2، إنه لن يتم عزل هؤلاء اللاعبين الثلاثة إلا بعد التأكد رسميا من إصابتهم بالكورونا موضحا أن النتيجة ستظهر صباح اليوم الأحد.

وجهت إدارة نادى الزمالك، خطابا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، للاعتراض على تغيير طريقة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بتوقيع اللواء علاء مقلد بصفته مديرا تنفيذيا للنادى وتوقيع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، حيث أوضحت إدارة نادى الزمالك إنها ترفض تماما تغيير طريقة تحاليل كورونا من المسحة "PCR" إلى تحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid test".

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وجاء الخطاب الذى وجهته إدارة الزمالك بعد تقديم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق مذكرة إلى مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور يكشف فيه رفضه لتغيير طريقة إجراء التحاليل، لذا طالبت إدارة نادى الزمالك من اتحاد الكرة الرد على المسألة وإرسال خطاب وزارة الصحة حال وجوده بشأن التوصية من عدمه بتغيير طريقة التحاليل.

وطالبت إدارة الزمالك أن تستكمل مسابقة الدورى بنفس الإجراءات التى عادت بها وتواصلت إدارة الكرة بالنادى الأبيض تحت إشراف أمير مرتضى منصور مع عدد من أندية الدورى الممتاز، من أجل التحرك بشكل جماعى فى المسألة بعد رفض الجهاز الطبى للزمالك مسألة تغيير طريقة التحاليل خلال مسابقة الدورى الممتاز.