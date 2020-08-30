شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: أثبتنا عدم صحة ادعاءات المصري بعدد إصاباتهم بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد أخطر الأندية منذ أسبوع، في خطاب رسمي بتغيير بروتوكول فيروس كورونا وفقًا لإخطار وزارة الصحة

وقال العطار في تصريحات تليفزيونية لبرنامد جمهور التالتة مع إبراهيم فايق على أون تايم سبورتس، أن اتحاد الكرة ليس طرفًا في تغيير نظام المسحات، موضحا أن الاتحاد أثبت عدم صحة كلام عبدالظاهر السقا، مدير الكرة بالنادي المصري، بشأن عدد المصابين بكورونا في الفريق.

وأضاف وليد العطار: "المصري رفض إجراء مسحة سريعة عن طريق الفريق الطبي التابع لاتحاد الكرة، عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالفريق البورسعيدي، أخطرني بوجود 11 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل الفريق وتأكدنا أن كلامه خطأ، وغير صحيح".

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وختم: "أزمة المصري، في عدم اقتناع الجهاز الفني ببعض اللاعبين داخل الفريق، وكيف يقوم النادي بقيد حارسين فقط، ولكن باقي الأندية 3 حراس".

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.