وفاة لاعب كرة السلة الأميركي السابق روبنسون

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نيويورك: توفي لاعب كرة السلة الأميركي السابق كليفورد روبنسون السبت عن سن 53 عاما بحسب ما أعلنت عائلته دون تحديد سبب الوفاة.

وخاض روبنسون مباراة كل النجوم عام 1994 عندما كان يدافع عن ألوان بورتلاند ترايل بلايزرز الذي لعب معه منذ موسم 1989-1990 الى موسم 1996-1997 وتوج معه بجائزة افضل لاعب احتياطي عام 1993.

وفي سنواته الـ18 بالدوري الأميركي للمحترفين لعب روبنسون أيضا مع فينيكس صنز وديترويت بيستونز ونيوجيرزي نتس، سجل خلالها 19591 نقطة مع 6306 متابعات و3094 تمريرة حاسمة.

وبعد نهاية مسيرته الاحترافية، تميَّز روبنسون على وجه الخصوص بمشاركته مع الوفد الأمريكي بقيادة دينيس رودمان في زيارة كوريا الشمالية، ولكن أيضًا لاستثماراته في تجارة القنب والتي قام ناضل من أجل تقنينها.