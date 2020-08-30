شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 30 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة وادى دجلة ونادى مصر على ستاد بتروسبورت ومباراة سموحة وطنطا على ستاد الإسكندرية ومباراة الجونة والمقاولون العرب على ستاد خالد بشارة ومباراة الزمالك وإنبى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة وادى دجلة ونادى مصر

تقام مباراة وادى دجلة ونادى مصر في الثالثة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد بتروسبورت في مواجهة يدخلها الفريقين تحت شعار أكون أو لا أكون في ظل صراع الهبوط الذى يلاحق الفريقين ، وحقق وادى دجلة فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاصة في الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع المصرى البورسعيدى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

موعد مباراة سموحة وطنطا

تقام مباراة سموحة وطنطا في تمام السادسة مساء اليوم الاحد عل ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

موعد مباراة الجونة والمقاولون العرب

تقام مباراة الجونة والمقاولون العرب في تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد خالد بشارة في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الاهلى بهدف دون رد في الدقائق القاتلة بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما فجر ذئاب الجبل مفاجأة كبرى وإنتزع فوز غالى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددى في صفوفه.

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ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

تقام مباراة الزمالك وإنبى في الثامنة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى ، وبعد أداء بطولي من الفارس الأبيض في القمة أمام الأهلي، فاجأ زملاء مصطفى محمد الجميع بأداء متواضع وهزيمة أمام المقاولون تحتم عليهم مصالحة الجماهير بتحقيق ثلاث نقاط من فم إنبي العنيد.

النادي البترولي بدأ موسمه بصورة متواضعة للغاية حتى وصول المدرب الزمالكاوي حلمي طولان، الذي تغيّر معه كل شيء وبات الفريق في المرتبة السادسة برصيد 30 نقطة.

للمباراة أيضًا طابع ثأري للزمالك، فإنبي في مباراة الدور الأول تمكن من الفوز بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة في مباراة أطاحت بالمدرب الصربي ميتشو وجلبت باتريس كارتيرون محله.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.