شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نتعاقد مع رمضان صبحى.. ولعبت الدورى علشان أكسب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على الأنباء التى ترددت مؤخرًا حول إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد أن أكد اللاعب أن رغبته الانتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا إنه لا يوجد مفاوضات مع رمضان ولن يتم التعاقد معه.

أضاف مرتضى منصور خلال تقرير تم بثه عبر برنامج "ملعب أون تايم" أن الأهلى ظلم لاعبيه بعد رحيل أعمدة الفريق، متسائلًا: "أين عبدالله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وحسام عاشور وشريف اكرامى.. ورينيه فايلر مدرب جيد ولا يملك القماشة التي تمنحه الحلول في الملعب ونفس الحال مروان محسن مظلوم لأنه مش لاقى حد يغذيه من اللاعبين القدامى الراحلين".

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وقال مرتضى منصور: "لعبت الدورى المصرى علشان أكسب الأهلى من تانى بعد مباراة السوبر"، تابع: "الأهلى لعب علشان ياخد بتاره لكن الزمالك فاز ومباراة المقاولون العرب لا تشغلنى الأهم الفوز على الغريم التقليدى".

وأوضح: "نسعى للاستعداد بقوة قبل مباراة الرجاء البيضاوى، وأن وليد سليمان لاعب الأهلى خسرنا نجم بقيمة محمد عبد الشافى بعد تعمده إيذاءه في مباراة القمة".

وشدد مرتضى منصور على أن الزمالك سيسافر الى المغرب بطائرة خاصة وبعثة إعلامية كبيرة، مؤكداً على أن مواجهة الرجاء البيضاوى صعبة سواء في مصر أو هناك.