شكرا لقرائتكم خبر عن "وحشتنا يا جدع".. صالح جمعة تريند على تويتر بعد مشاركته بلقاء الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم لاعب النادي الأهلي صالح جمعة التريندات على موقع تويتر مؤخراً، وذلك بعدما شارك للمرة الأولى مع فريقه النادى الأهلي خلال المباراة الأخيرة التى جمعته مع المصرى، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، حيث حرص العديد من محبي صالح ومشجعى الفريق بالترحيب به بعد فترة طويلة من الغياب زادت عن العام منذ آخر مرة ارتدى فيها قميص الفريق خلال مباراة رسمية مثلما يظهر فى تلك التغريدات.



صالح جمعة

وكان حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



صالح جمعة

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وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.



صالح جمعة

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى والتي انتهت بفوز الاهلى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى اليوم لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.