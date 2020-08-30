7 صنايع يا معلول.. شاهد المترجم الفنى لفايلر داخل الملعب بالقميص "21"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعب التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلى دور المترجم للسويسري رينيه فايلر خلال نزول صالح جمعة إلى أرضية ملعب برج العرب الذى احتضن مباراة المارد الأحمر والمصري.
وعاد صالح جمعة بعد غياب طويل وتحديداً منذ 377 يوماً حيث شارك في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.
وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.
ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.
فيما جاء تشكيل المصري ، كلاً من : حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.
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