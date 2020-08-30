شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى فى رسالة لجمهور الأهلى بعد مباراة المصرى: الحمد لله على الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مهاجم النادى الأهلي اليو بادجي على مشاركة جمهور الأهلي فرحته بإحراز هدف في مرمى المصرى بعد تألقه خلال المباريات الأخيرة التى شهدت ظهوره بمستوى مميز مع الفريق، حيث كتب على موقع تويتر رسالة لجمهور الأهلى عبر فيها عن امتنانه لهم قائلا: "الحمد لله على فوزه بمباراة اليوم وإحراز هدف شخصى.. اليوم فزنا بثلاث نقاط ورؤية صديقي وحبيبتي صالح جمعه في المباراة، وأتمنى لك المزيد من التألق يا صالح".



بادجي

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وكان حقق فريق الأهلى فوزا عريضا على المصرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى والتي انتهت بفوز الاهلى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى اليوم لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.