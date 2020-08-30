موعد مبارة الزمالك وإنبى اليوم فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك نظيره إنبى، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى اليوم

تُقام مباراة الزمالك وإنبى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى فى الدورى اليوم

تُذاع مباراة الزمالك وإنبى، مساء اليوم، الأحد، عبر قناة أون تايم سبورت.