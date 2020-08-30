شكرا لقرائتكم خبر عن "المسحة السريعة" تثبت إصابة 3 لاعبين فى الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، أن المسحة السريعة التى خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة انبى اليوم بالدورى أظهرت إصابة 3 لاعبين فى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا بفيروس كورونا من عدمه.

وقال طبيب الزمالك فى تصريحات أون تايم سبورت 2، إنه لن يتم عزل هؤلاء اللاعبين الثلاثة إلا بعد التأكد رسميا من إصابتهم بفيروس كورونا، موضحا أن النتيجة ستظهر صباح اليوم الأحد.

وجهت إدارة نادى الزمالك، خطابا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، للاعتراض على تغيير طريقة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بتوقيع اللواء علاء مقلد بصفته مديرا تنفيذيا للنادى وتوقيع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، حيث أوضحت إدارة نادى الزمالك إنها ترفض تماما تغيير طريقة تحاليل كورونا من المسحة "PCR" إلى تحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid test".

وجاء الخطاب الذى وجهته إدارة الزمالك بعد تقديم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق مذكرة إلى مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور يكشف فيه رفضه لتغيير طريقة إجراء التحاليل، لذا طالبت إدارة نادى الزمالك من اتحاد الكرة الرد على المسألة وإرسال خطاب وزارة الصحة حال وجوده بشأن التوصية من عدمه بتغيير طريقة التحاليل.

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وطالبت إدارة الزمالك أن تستكمل مسابقة الدورى بنفس الإجراءات التى عادت بها وتواصلت إدارة الكرة بالنادى الأبيض تحت إشراف أمير مرتضى منصور مع عدد من أندية الدورى الممتاز، من أجل التحرك بشكل جماعى فى المسألة بعد رفض الجهاز الطبى للزمالك مسألة تغيير طريقة التحاليل خلال مسابقة الدورى الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع إنبى، فى الثامنة والنصف من مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.