شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: الزمالك فنيًا أعلى من الأهلي والرجاء والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني زادة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن فريقه هو الأوفر حظًا للفوز بدوي أبطال افريقيا، قائلا في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك الأفضل فنيًا بين فرق نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، ومستواه أعلي من الأهلى والرجاء والوداد ويستحق الفوز بالبطولة".

واختتم زادة كلامه مؤكدًا أن فريقه يعيش أفضل أيام حياته بعد الفوز علي الأهلى في قمة الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من ناحية أخرى أعرب طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن سعادته بظهور عدد من اللاعبين الناشئين بمستوي متميز عقب مشاركتهم مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، وقال طارق يحيي في تصريحات تليفزيونية: "نستكمل عمل المدربين السابقين في القطاع، ونجحنا في تصعيد 7 لاعبين الي الفريق الأول، ونسعي لتحيق الاكتفاء الذاتي من اللاعبين وعدم التعاقد مع صفقات جديدة".

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ووجه يحيي الشكر لجميع المدربين الذين تعاقبوا علي قطاع ناشئين النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل الزمالك، كما قال يحيي: "نستكمل بطولة الدوري، ونخوض المباريات المقبلة، كاستعداد لمواجهتي الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا".

وأكد يحيي أن الزمالك يعد الأوفر حظًا بين المنافسين في الفوز بدوري الأبطال، في ظل الحالة الفنية المميزة لأغلب اللاعبين.