شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في المغرب: كورونا قد تمنع حضور الجماهير مواجهات قبل النهائئ الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم، أن اصابات كورونا في المغرب تتزايد بشكل كبير خلال أخر أسبوعين وتتراوح ما بين الف وألف وخمسمائة إصابة يوميًا موضحا أن هذه الزيادة في الإصابات قد تؤثر على فرص حضور الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء لكنها لن تؤثر على فرص اقامة المباراتين.

وتابع أشرف إبراهيم في تصريحات تليفزيوينة، لم يتحدد بعد أمر الحضور الجماهيري في المباراتين، ولكن أعتقد أنه لن يكون هناك تواجد جماهيري ولو حتى بأعداد قليلة، بسبب الاجراءات الحاسمة من السلطات المغربية.

وكشف السفير المصري بالمغرب، عن تواصل الزمالك مع السفارة لترتيب اجراءات الوصول والإقامة موضحا أن الأ÷لي لم يتصل به حتى الأن للتنسيق.

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واضاف: "هناك اهتمام إعلامي بمباراتي الأهلي والزمالك، خاصة أن البطولة مهمة لكلا الفريقين في المغرب، وسيواجهان أقوى ناديين مصريين، الحماس قوي جداً، والدوري المغربي مشتعل في المنافسة بعد خسارة الوداد وتصدر الرجاء خاصة أن الناديين من مدينة واحدة والمنافسة تاريخي".

وختم: "المغرب تعيش الأن حالة وفترة الذروة في انتشار الكورونا، لكن البلد هنا المغرب اتخذ إجراءات مشددة ضد كورونا، وهناك متابعة بإجراء مسحات دورية لأي مخالط للمصابين وهذا ساهم في خفض أعداد الوفيات.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.