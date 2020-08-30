شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: مباريات الدورى بالنسبة للزمالك إعداد لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن سعادته بظهور عدد من اللاعبين الناشئين بمستوي متميز عقب مشاركتهم مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، وقال طارق يحيي في تصريحات تليفزيونية :: "نستكمل عمل المدربين السابقين في القطاع، ونجحنا في تصعيد 7 لاعبين الي الفريق الأول، ونسعي لتحيق الاكتفاء الذاتي من اللاعبين وعدم التعاقد مع صفقات جديدة".

ووجه يحيي الشكر لجميع المدربين الذين تعاقبوا علي قطاع ناشئين النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل الزمالك، كما قال يحيي: "نستكمل بطولة الدوري، ونخوض المباريات المقبلة، كاستعداد لمواجهتي الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا".

Advertisements

وأكد يحيي أن الزمالك يعد الأوفر حظًا بين المنافسين في الفوز بدوري الأبطال، في ظل الحالة الفنية المميزة لأغلب اللاعبين.

من ناحية أخرى يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بين محمد بد الغنى وأحمد عيد لاعبا الفريق للمشاركة في مباراة الغد أمام انبى ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، حيث يغيب حازم امام عن مباراة الغد بسبب معاناته من شد في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي يعانى منها منذ فترة وتجددت في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ويميل كارتيرون لإشراك محمد عبد الغنى خاصة أن الأخير شارك في العديد من المباريات منذ عودة النشاط، وظهر مستوى جيد، بينما لم يشارك أحمد عيد في أي مباراة منذ العودة من توقف كورونا.