وزير الرياضة يكشف شرط حضور الجماهير في قبل نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر، أن حضور الجماهير في مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء المغربيين في دوري أبطال أفريقيا، مرتبط بما يطلبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الفترة الحالية تشهد تواجد فيروس كورونا مما يصعب تواجد الجماهير في المباراتين.

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وقال وزير الرياضة: "لا حضور جماهيري في مباريات القدم بوجه عام، ولكن الأمر يتوقف أيضًا على اشتراطات الاتحاد الأفريقي وما يتم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة المصري".

واختتم: "لن نتخذ القرار من أنفسنا في ظل الظروف الحالية، لكن إذا كان هناك طلب من كاف تجاه الأمر فإننا سنبحثه ونرى ما يمكن أن نفعله".

الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيا مع ممثلي المغرب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين بقبل نهائي دوري الأبطال.