طبيب الزمالك: لدينا 3 إصابات بكورونا بين صفوف الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد أسامه طبيب نادي الزمالك، أن تحاليل الدم الذي تم إجراءه للاعبي فريقه أثبت وجود ثلاثة لاعبين مصابين بفيروس كورونا.

وأشار أسامه في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لم يتخذ قرار بعزل اللاعبين لعدم اقتناعه بنتائج التحليل".

وقال طبيب الزمالك: "عندما قمنا بعمل المسحات السريعة، أظهرت النتائج إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا".

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وأكمل: "لجئنا إلى فحوصات PCR للتأكد من الإصابات ولم تصلنا النتيجة حتى الآن، ومن المفترض أن تصلنا صباح الأحد".

وأضاف: "نتيجة المسحات السريعة ليست دقيقة، ولذلك قمنا بعمل التحليل المعتاد لكورونا، فهو الأكثر دقة والمعتمد لدى الأطباء".

واختتم: "لم نقم بعزل الثلاثي المصاب لأنني لست مقتنع بهذا التحليل، قمت بعمل الإجراءات السليمة من أجل الاطمئنان وحسب نتيجته سنرى ما سنفعله".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع إنبي مساء اليوم، الأحد، في إطار مباريات الجولة 23 من دوري We المصري.