ملف السبت.. الأهلي يواصل التحليق في الصدارة .. والنني يحصد ثالث ألقابه مع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 29 أغسطس 2020.
مصدر يعلن عبر الخليج 365 أبرز المحالين للجنة الانضباط
العشري يعلق على خسارة المصري أمام الأهلي
الأهلي يعلن إصابة عمرو السولية
غضب ورسالة نارية.. مؤتمر استثنائي من فايلر بعد الفوز على المصري
المصري يتهم اتحاد الكرة بإعلان نتائج خاطئة لتحليل كورونا قبل مواجهة الأهلي
بعد غياب 378 يوما.. صالح جمعة يعود للمشاركة مع الأهلي
النني يحصد ثالث ألقابه مع آرسنال
بيراميدز يهزم أسوان بثنائية في الوقت القاتل
تريزيجيه يسجل ويقود أستون فيلا لفوز كبير استعدادًا لبريميرليج
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