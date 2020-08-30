مرتضى منصور: فايلر تعرض للظلم بعد القمة.. وطائرة خاصة للزمالك في رحلة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
دافع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مدرب الأهلي فايلر ومهاجم الفريق مروان محسن، رافضا تحميلهم مسؤولية خسارة مباراة القمة.
وقال منصور في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس:" الأهلي يعاني من مشكلة واضحة وفايلر ومروان محسن تعرضوا للظلم بعد مباراة القمة".
وأضاف:" اين لاعبو الأهلي؟، فقد سقط 6 أعمدة رئيسة للفريق خلال الفترة الماضية، كان ابرزهم عبد الله السعيد وحسام عاشور ورمضان صبحي".
واوضح، أن فايلر مدرب جيد وظُلم هو ومروان محسن، لان هناك بعض اللاعبين كانوا سببا في مساعدة المهاجم لاحراز الأهداف، مؤكدا أن المشكلة ليست في المدرب ولا اللاعبين.
وأكد، أنه خاض مباراة القمة ليؤكد أنه لم يهرب من مواجهة الدور الأول، وبعد الفوز على الأهلي لا يهمه الخسارة من أي فريق اخر، فهو الآن يستعد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأتم:" سيتم توفير طائرة خاصة لفريق الزمالك للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء، ولقاء العودة سيكون أصعب من الذهاب لان فرق المغرب العربي تؤدي افضل خارج ارضها".
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