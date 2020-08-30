مصدر يعلن عبر الخليج 365 أبرز المحالين للجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أبرز الأسماء التي سيتم الإعلان عن إحالتها إلى لجنة الانضباط بالجبلاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأسماء التي سيتم إحالتها للانضباط جاءت بسبب تصريحاتهم وعدم سلوك القنوات الشرعية للتظلم أو الاعتراض على قرارات معينة.



وقال المصدر: "مرتضى منصور رئيس الزمالك، سمير حلبية رئيس المصري، محمد فرج عامر رئيس سموحة من بين الأسماء التي سيتم إحالتها للانضباط".

واختتم: "كذلك عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بين هذه الأسماء".

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت عدد من الاعتراضات تجاه قرارات اتحاد الكرة أو حكام المباريات في دوري We المصري.