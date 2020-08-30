العشري يعلق على خسارة المصري أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أن فريقه قدم مباراة قوية رغم الخسارة الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الأهلي يمتلك كتيبة من اللاعبين ولكن نحن لا نمتلك شيء "مافيش"".

وأوضح، أن فريقه خضع لمسحة طبية أمس وأظهرت إصابة ٥ لاعبين من الفريق بفيروس كورونا والنتيجة إيجابية.

وتابع:" صباح اليوم قمنا بعمل مسحة طبية أخرى لهم وظهرت نتيجتها سلبية".

واتم:" نحن في حالة صعبة للغاية ولا أحد يفهم شيء وربنا يستر".