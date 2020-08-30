الأهلي يعلن إصابة عمرو السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إصابة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق بشد في العضلة الأمامية، خلال مواجهة المصري، اليوم السبت.
وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن مدة غياب عمرو السولية ستتحدد وفقًا للفحوصات التي سيخضع لها.
وقال عبد الحفيظ: "السولية أصيب في العضلة الأمامية ولذلك لم يتمكن من استكمال المباراة، وسيخضع لأشعة وفحوصات سيتحدد على إثرها مدة غيابه".
وغادر السولية ملعب برج العرب الذي استضاف مباراة الأهلي مع المصري في إطار مباريات الجولة 23 من دوري We المصري.
وحقق الأهلي فوزًا على المصري بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى النقطة 62 في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز الوصيف.
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