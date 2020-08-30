العربي بدر: لا توجد مباراة سهلة في الدوري .. والسولية نصحني بعدم التسرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب العربي بدر، لاعب الأهلي، عن سعادته بالمشاركة مع فريقه خلال مواجهة المصري التي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وقال بدر في تصريجات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة، إنه كان متفائل قبل اللقاء وامكانية مشاركته أمام المصري.

وأضاف، أن الهدف الرئيسي للأهلي هو بطولة أفريقيا هذا الموسم، مشيرا إلى أن الجميع داخل الفريق يسعى لتحقيق ذلك، مؤكدا أن على مستوى الدوري لا توجد مباراة سهلة.

وأوضح، أن عمرو السولية زميله في الفريق نصحه بعدم التسرع في اللعب والظهور بطريقة لعبه المعتادة.

وأشار إلى أن المدرب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحدث معه قبل نزوله للملعب، وطلب منه اللعب في مركز الجناح الأيمن أمام زميله محمد هاني.