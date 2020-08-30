المصري يتهم اتحاد الكرة بإعلان نتائج خاطئة لتحليل كورونا قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي، أن الأهلي ليس بحاجة لمجاملة من أجل الفوز، قائلًا أن اتحاد الكرة ادعى إصابة 5 لاعبين بالفريق بفيروس كورونا، وبعد عمل تحليل جديد لهم تأكدت سلامتهم.

وقال الخولي في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي كبير ولا يحتاج مجاملة من أحد وفي الملعب كان من المتوقع أن يفوز ولا يوجد مشكلة على الإطلاق."

وتابع: "اتحاد الكرة أخرج 5 نتائج إيجابية وبعدما قمنا بالتحليل صباح اليوم وجدنا ان عينة كافة اللاعبين سلبية."

وأضاف: "تحدثت اليوم مع الدكتور محمد سلطان وطالبني بإرسال العينات إلى المعمل وبعد ذلك ذهبت للشركة المختصة ثم اتحاد الكرة وبعد ذلك كافة الهواتف أغلقت ولم يتم الرد علينا."

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وواصل: "وافقنا على عمل مسحة لكافة اللاعبين بعد تحليل الدم، ونتج عن ذلك 5 حالات إيجابية، فاخبرناهم بوجود شيء خطأ وأخضعنا اللاعبين الخمسة المصابين بكورونا لتحليل (رابيد تست) وجدنا كل الحالات سلبية، ولا يوجد شيء إيجابي، ولا يوجد أعراض."

واستطرد: "أطالب اتحاد الكرة بتفسير الموقف، نحن غير مقتنعين بهذا الكلام، ونرى أن هذا الأمر بالكامل خطأ، وبعد الحديث مع اتحاد الكرة طالبونا بارسال النتائج ثم انقطعوا عن الاتصال بنا، رغم أن كافة اللاعبين لا يعانون من كورونا."

واختتم قائلًا: "نمتلك كافة المستندات التي تدل أننا على حق، ولا يوجد خطأ من جانبنا.. الأمر أصبح خطير للغاية وحتى قبل المباراة بساعة لم يكن المدير الفني يعلم من الفريق الذي يمكن أن يلعب."

وخسر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ23 من دوري we المصري.