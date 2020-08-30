محمود أبو الدهب: مصطلح ابن النادي انتهى.. وطاهر سيعوض رحيل رمضان صبحي

أكد محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي السابق، أن مصطلح ابن النادي انتهى في عصر الاحتراف الذي نعيشه الأن.
وقال أبو الدهب خلال حواره ببرنامج الماتش الذييقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تثبيت تشكيل الأهلي من أهم صفات النادي، والتغيير في التشكيل يسبب اهتزاز في أداء الفريق".
وأكمل : "الأهلي لم يتأخر على رمضان صبحي في أي شئ، لكننا نعيش الآن في عصر الاحتراف ونغمة ابن النادي انتهت".
وأتم : "طاهر محمد طاهر سيعوض رحيل رمضان صبحي".
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