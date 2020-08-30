قال محمد أسامة طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك أن تحليل الدم الذي تم ‏الاستعانة به مؤخراً من قبل اتحاد الكرة المصري بدلاً من المسحات، ‏غير دقيق على الاطلاق في فصح فيروس

وأضاف أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"اندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات ‏بتحاليل الدم الغير دقيقة".‏

وواصل:" التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق ‏الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الاطلاق".‏

وأنهى تصريحاته قائلاً:" ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول ‏من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير".‏ فصح فيروس كورونا .‏وأضاف أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"اندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات ‏بتحاليل الدم الغير دقيقة".‏وواصل:" التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق ‏الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الاطلاق".‏وأنهى تصريحاته قائلاً:" ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول ‏من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير".‏

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كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الزمالك: تحليل الدم غير دقيق للكشف عن إصابات كورونا..ولدينا ‏‏3 حالات مصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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