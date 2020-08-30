هاني زادة: الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

أكد هاني زادة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن فريقه هو الأوفر حظًا والأقرب للتتويج بدوي أبطال افريقيا.
وقال زادة مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان:"الزمالك الأفضل فنيًا بين فرق نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، ومستواه أعلي من الأهلى والرجاء والوداد ويستحق الفوز بالبطولة".
واختتم زادة كلامه مؤكدًا أن فريقه يعيش أفضل أيام حياته بعد الفوز علي الأهلى في قمة الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويصطدم نادي الزمالك بنظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نهاية شهر سبتمبر المقبل.
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