محمود أبوالدهب يدافع عن اتحاد الكرة ويعلق على أداء النادي المصري

أكد محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي السابق، أنه لا يلوم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لأنها تريد استكمال الدوري.
وقال أبو الدهب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طارق العشري كان يلعب اليوم على عدم الخسارة، كما أنني قلق بشكل كبير علىالمصري من الهبوط".
وأكمل: "مش أي مدرب يقدر يمسك النادي المصري، يجب أن يكون شخصية قوية، لكي يحقق طموحات جماهير بورسعيد".
كما أكد محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي السابق، أن فايلر المدير الفني للفريق فاجئ المصري باعتماده على مروان وبادجي بالهجوم.
وقال أبو الدهب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان هناك نوع من التعاطف من الأهلي أمام المصري، بعدما عانى الأخير من الغيابات الكثيرة".
وأكمل: "مشاركة صالح جمعة في المباريات وفقا لرؤية فايلر لكن الدقائق التي حصل عليها اليوم غير كافية للتقيم، كما أنه يريد المشاركة وأصبح ملتزما".
وأتم: "فايلر فاجيء المصري باللعب بمروان وبادجي في الهجوم".
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