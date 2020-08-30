إبراهيم سعيد ينتقد فايلر بسبب مروان محسن ويشيد بـ "بادجي"

قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك السابق

انه مستغرب تماما من إصرار رينيه فايلر من الاعتماد على مروان محسن مهاجم الفريق في التشكيلة الاساسية.

واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان بادجي يسير على الطريق الصحيح في الفترة الاخيرة لقيادة هجوم الاهلي وظهر بآداء

مميز .

وتابع ان لابد من مهاجمي الاهلي ان يكونو اكثر شراسة امام مرمى فريق الخصم لانك تلعب في افضل اندية افريقيا ودائما على مدار تاريخ القلعة الحمراء التميز في تواجد مهاجمين من طراز خاص.قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك السابق

ان على فايلر الاعتماد على احمد فتحي في مركز الظهير الايمن للفوز ببطولة افريقيا.

واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان احمد فتحي لديه خبرات كبيرة وبإمكانه مساعدة الفريق في التتويج ببطولة افريقيا في حال مشاركته اساسياً خلال الفترة القادمة.

وتابع تواجد فتحي افضل بكثير من محمد هاني في المباريات الافريقية بسبب خبراته الكبيره سواء مع الاهلي او المنتخب المصري.