إبراهيم سعيد : الأهلي اجتاز توابع هزيمته أمام الزمالك

أكد ابراهيم سعيد نجم المنتخب الوطني السابق ان الأهلي تغلب سريعا على توابع هزيمة مباراة القمة امام الزمالك بالثلاثية.

وأكد سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على

قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الفرحة الزائدة لفريق الزمالك عقب الفوز على الأهلي في مباراة الديربي كانت سبب الخسارة امام المقاولون.

وتابع ان الفرق واضح وكبير بين الفريقين في التعامل بعد المباريات الاهلي له استراتيجيه بالتعامل عقب الهزيمة وظهر أمام الجونة والمصري عكس الزمالك الثقة الزائدة أثرت بالسلب على آداء الفريق.