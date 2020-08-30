أكد ابراهيم سعيد نجم المنتخب الوطني السابق ان الأهلي تغلب سريعا على توابع هزيمة مباراة القمة امام الزمالك بالثلاثية.
وأكد سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو علىقناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الفرحة الزائدة لفريق الزمالك عقب الفوز على الأهلي في مباراة الديربي كانت سبب الخسارة امام المقاولون.
وتابع ان الفرق واضح وكبير بين الفريقين في التعامل بعد المباريات الاهلي له استراتيجيه بالتعامل عقب الهزيمة وظهر أمام الجونة والمصري عكس الزمالك الثقة الزائدة أثرت بالسلب على آداء الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد : الأهلي اجتاز توابع هزيمته أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.