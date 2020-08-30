طارق يحيي: بطولة الدوري مشبوهة .. ونستكمل المسابقة للاعداد لأفريقيا

وصف طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مسابقة الدوري الحالية، بالبطولة المشبوهة، في ظل الاصرار علي استكماله بغض النظر عن عدد الاصابات بفيروس كوورنا بين الأندية.

وقال يحيي مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان: "نستكمل بطولة الدوري، ونخوض المباريات المقبلة، كاستعداد لمواجهتي الرجاء في نصف نهائي

دوري أبطال افريقيا".وأكد يحيي أن الزمالك يعد الأوفر حظًا بين المنافسين في الفوز بدوري الأبطال، في ظل الحالة الفنية المميزة لأغلب اللاعبين.

أعرب طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن سعادته بظهور عدد من اللاعبين الناشئين بمستوي متميز

عقب مشاركتهم مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.وقال يحيي مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان: "نستكمل عمل المدربين السابقين في القطاع، ونجحنا في تصعيد 7 لاعبين الي الفريق الأول، ونسعي لتحيق الاكتفاء الذاتي من اللاعبين وعدم التعاقد مع صفقات جديدة".ووجه يحيي الشكر لجميع المدربين الذين تعاقبوا علي قطاع ناشئين النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل الزمالك.