عادل طعيمة : جيرالدو لا يستحق التواجد في الأهلي

أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، أن الانجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، لا يستحق ارتداء القميص الأحمر والدفاع عن ألوان النادي، مشيرًا إلي أن اي لاعب صاعد من قطاع الناشئين أفصل منه كثيرًا.

وأوضح حلبية خلال ظهوره ضيفًا مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان، أن

النيجيري جونيور اجايي يمر بمرحلة انعدام وزن منذ عودة الفريق للمباريات بعد أزمة كورونا ، مشددًا أن اللاعب النيجيري لم يقدم مستواه المعهود خلال المباريات الماضية.

كما أكد عادل طعيمة نجم الاهلى السابق، ان الاهلى سيفتقد لخبرات الرباعي

أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ورمضان صبحي.

واوضح طعيمة خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار ببرنامج نمبر وان: "مفيش عقل يقول أن الأهلي يفقد عاشور وفتحي واكرامي ورمضان في موسم واحد".

وتابع: "مع الظروف المختلفة لرحيل كل من الرباعي، الا ان الأهلي سيتأثر بلا شك برحيلهم".

واختتم كلامه موضحًا أن كباتن الاهلى لا يجب الاستغناء عنهم بهذه السهولة".