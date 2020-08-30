المصري: سنلجأ للفيفا بسبب تعنت اللجنة الخماسية .. ونمتلك مستندات تثبت صحة موقفنا

كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن لجوء ناديه للاتحاد الدولى لكرة القدم، بسبب تعنت اللجنة الخماسية ضد النادي في الفترة الاخيرة. وكشف حلبية خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان، عن امتلاك ناديه لكافة المستندات التي تثبت صحة موقفه بشأن اصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس التي تثبت صحة موقفه بشأن اصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا ، وعدم تأجيل مباريات للفريق". أكد عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق، ساتقال من منصبه بعد دخوله في مشادة كلامية مع طارق العشري المدير الفني للفريق، بعد عدم ابلاغه بنتائج المسحة الطبية للاعبين قبل مواجهة الاهلي.

وأوضح حلبية خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان، أن استقالة عبد الظاهر لم يتم قبولها، وسيتم تهدئة الاجواء بينه وبين المدير الفني خلال الفترة المقبلة. ساتقال من منصبه بعد دخوله في مشادة كلامية مع طارق العشري المدير الفني للفريق، بعد عدم ابلاغه بنتائج المسحة الطبية للاعبين قبل مواجهة الاهلي.وأوضح حلبية خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان، أن استقالة عبد الظاهر لم يتم قبولها، وسيتم تهدئة الاجواء بينه وبين المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

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