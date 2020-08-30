اجتماع عاجل لمجلس إدارة المصري لاتخاذ قرارت مصيرية

كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن عقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة النادى البورسعيدي خلال الساعات المقبلة لاتخذا قرارات مصيرية.

وكشف حلبية خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان، أن أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني هم أسوء من قادوا الكرة

المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل حالة التعنت ضد المصري في الفترة الاخيرة.وأكد حلبية عن رفضه لقرار الجبلاية بتحويل سمير حلبية للجنة الانضباط بسبب تصريحاته ضد اللجنة الخماسية.

أكد عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، أن

عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق، ساتقال من منصبه بعد دخوله في مشادة كلامية مع طارق العشري المدير الفني للفريق، بعد عدم ابلاغه بنتائج المسحة الطبية للاعبين قبل مواجهة الاهلي.وأوضح حلبية خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان، أن استقالة عبد الظاهر لم يتم قبولها، وسيتم تهدئة الاجواء بينه وبين المدير الفني خلال الفترة المقبلة.