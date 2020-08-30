كشف مدير الكرة بالنادي الاهلي المصري “سيد عبد الحفيظ“، نوع الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط الإرتكاز “عمرو السولية” أثناء الشوط الأول من مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي ضمن الجولة 23 من الدوري المحلي مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.
وأضطر عمرو السولية للخروج في الدقيقة 38 متأثرًا بإصابة في العضلة الأمامية للساق اليمنى، ليطلب مغادرة الملعب حتى قبل تحضير البديل.
ولعب الاهلي لمدة 4 دقائق تقريبًا بـ 10 لاعبين بعد خروج عمرو السولية، حتى أخذ محمد مجدي أفشة مكانه في تشكيلة الفريق مع حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات ما بعد المباراة “عمرو تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية وبسببها لم يستطع استكمال الشوط الأول ليتم استبداله بمحمد مجدي أفشة”.
وأضاف سيد عبد الحفيظ “السولية سيجري أشعة على الساق المصابة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق، يوم غد ستظهر كافة التفاصيل”.
وكاد الاهلي يواجه صعوبات كبيرة لهزيمة المصري في مباراة اليوم بعد خروج عمرو السولية بهذه الإصابة، نظرًا لغياب لاعب الوسط المالي “آليو ديانج” بداعي الإيقاف، ولحصوله على عطلة قصيرة لتجديد جواز سفره في مالي.
ولحسن حظ الاهلي تعرض المصري لنقص عددي بعد طرد المدافع “أحمد ياسر” في نهاية الشوط الأول إثر تدخل عنيف على كاحل محمد مجدي أفشة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الاهلي | سيد عبد الحفيظ يكشف نوع إصابة عمرو السولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.