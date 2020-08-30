اخبار الاهلي | سيد عبد الحفيظ يكشف نوع إصابة عمرو السولية

كشف مدير الكرة بالنادي الاهلي المصري “سيد عبد الحفيظ“، نوع الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط الإرتكاز “عمرو السولية” أثناء الشوط الأول من مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي ضمن الجولة 23 من الدوري المحلي مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأضطر عمرو السولية للخروج في الدقيقة 38 متأثرًا بإصابة في العضلة الأمامية للساق اليمنى، ليطلب مغادرة الملعب حتى قبل تحضير البديل.

ولعب الاهلي لمدة 4 دقائق تقريبًا بـ 10 لاعبين بعد خروج عمرو السولية، حتى أخذ محمد مجدي أفشة مكانه في تشكيلة الفريق مع حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات ما بعد المباراة “عمرو تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية وبسببها لم يستطع استكمال الشوط الأول ليتم استبداله بمحمد مجدي أفشة”.

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وأضاف سيد عبد الحفيظ “السولية سيجري أشعة على الساق المصابة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق، يوم غد ستظهر كافة التفاصيل”.

وكاد الاهلي يواجه صعوبات كبيرة لهزيمة المصري في مباراة اليوم بعد خروج عمرو السولية بهذه الإصابة، نظرًا لغياب لاعب الوسط المالي “آليو ديانج” بداعي الإيقاف، ولحصوله على عطلة قصيرة لتجديد جواز سفره في مالي.

ولحسن حظ الاهلي تعرض المصري لنقص عددي بعد طرد المدافع “أحمد ياسر” في نهاية الشوط الأول إثر تدخل عنيف على كاحل محمد مجدي أفشة.