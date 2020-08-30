فايلر: الجمهور الذي يبحث عن الفوز فقط ليذهب للعب الـ “بلاي ستيشن”

ظهرت علامات الرضاء والسعادة على وجه المدير الفني السويسري “رينيه فايلر” في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الفوز الذي حققه الاهلي على المصري البورسعيدي، في مباراة الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت، والتي استضافها ملعب الجيش ببرج العرب.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على المصري البورسعيدي بهدفين دون مقابل، سجلهما “آليو بادجي وحمدي فتحي” بعد العودة من الاستراحة بين الشوطين، في استثمار سريع من الفريق الأحمر للنقص العددي للمصري بعد طرد المدافع أحمد ياسر بالبطاقة الصفراء الثانية.

وقال المدير الفني للأهلي “رينيه فايلر” في تصريحات عقب المباراة “بدأنا بشكل جيد وأحرزنا هدف أحتسب تسلل. تسيدنا اللقاء بعد طرد لاعب المصري في نهاية الشوط الأول، وبسبب النقص العددي الذي عانى منه المنافس خرجنا بنتيجة مستحقة”.

ما سبب تراجع مستوى أجايي؟

حول تراجع مستوى النيجيري جونيور أجايي، قال فايلر “أجايي ليس بنفس مستواه ببداية الموسم الحالي، لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا. عليه أن يبذل المزيد من الجهد كي يستعيد مستواه الطبيعي، وأعتقد أن ابتعاده عن عائلته لفترة طويلة بسبب ظروف فيروس كورونا كان ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع مردوده”.

ووجه المدير الفني للأهلي نقدًا لاذعًا للنقاد الذين لم يكفوا عن التقليل من مستوى الأهلي بعد الخسارة التي مُني بها أمام الزمالك في مباراة القمة، رغم تمكن الفريق من هزيمة الجونة في المباراة التالية.

وقال فايلر “كرة القدم لا تشير إلى أن فريق يفوز كل مباراة ثلاثة صفر، هذا ليس موجودًا في مصر ولا في أوروبا. منطق الكرة أننا نعاني من صعوبات ونفوز إذا تسير بشكل جيد، الجمهور الذي يبحث عن الفوز طوال الوقت (فقط) عليه أن يذهب للعب وتشجيع البلاي ستيشن”.

Advertisements

ولم يفوت فايلر الفرصة للتحدث عن مشاركة عربي بدر وصالح جمعة في نهاية المباراة، قائلاً “لا استطيع الحكم على عربي بدر في 10 دقائق فقط شارك خلالها كلاعب بديل. أما صالح جمعة فقد بذل مجهودًا كبيرًا ويستحق المشاركة لكن أمامه بعض الوقت للوصول للحالة البدنية التي تسمح له بالمشاركة بصفة مستمرة”.

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى بالنسبة لصالح جمعة منذ يوم 28 يوليو 2019 عندما شارك لمدة 60 دقيقة أمام الزمالك ضمن الجولة 34 من الدوري المصري، ومنذ ذلك الحين وهو مصاب أو مستبعد لأسباب غير فنية.

وقدم الأهلي مباراة مثالية في الاستحواذ وتدوير الكرة من قدم لقدم، ولم يكف عن الضغط على مرمى المصري حتى الدقيقة الأخيرة.

وكاد المهاجم السنغالي العملاق “آليو بادجي” أن ينجح في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 93 بعد تلقيه تمريرة بينية جميلة من محمد هاني، إلا أنه وضعها فوق العارضة بعيدة.

وصنع آليو بادجي الهدف الثاني في هذه المباراة للاعب الوسط “حمدي فتحي” بعد تمهيد رائع بالرأس لعرضية أحمد الشيخ داخل منطقة الستة ياردات.

..