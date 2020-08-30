صور مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي “الدبابة السنغالية تتصدر المشهد”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “الاهلي والمصري” ضمن مباريات اليوم 29-8-2020 لحساب الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

نجح حامل اللقب “الاهلي” بقيادة الدبابة السنغالية “آليو بادجي” في تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني بنتيجة (صفر/2)، مستغلاً النقص العددي الذي عانى منه المصري البورسعيدي بعد طرد المدافع “أحمد ياسر” بسبب تدخل عنيف على كاحل “محمد مجدي أفشة” في نهاية الشوط الأول من اللقاء.

وتصدر الدبابة السنغالية “آليو بادجي” المشهد حين منح الأفضلية للأهلي بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني بتسديدة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية من الظهير الأيمن محمد هاني.

وفي الدقيقة 55 أضاف الاهلي الهدف الثاني برأسية للاعب الوسط “حمدي فتحي” بعدما مَهد له آليو بادجي الكرة بالرأس داخل منطقة الستة ياردات ليضرب بفضل تلك التمريرة مصيدة التسلل.

وقضى الاهلي الـ 45 دقيقة الثانية من المباراة في منطقة وسط ملعب المصري، دون أن يتعرض مرمى الحارس “محمد الشناوي” لأي هجمة خطيرة.

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وضاعت من آليو بادجي أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة لأربعة أهداف خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، في ظل التراجع الشديد في مستوى المصري بعد التغييرات التي أجراها المدرب “طارق العشري”.

وانفرد آليو بادجي في الدقيقة 93 إثر تمريرة بينية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة بعيدة.

وبهذه النتيجة عزز الاهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، بفارق هائل من النقاط وصل إلى 17 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “بيراميدز”.

في المقابل يتواجد “المصري البورسعيدي” المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “طلائع الجيش” الذي يحتل المركز الـ14، وبفارق الأهداف عن أولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الجونة”.

صور مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي

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