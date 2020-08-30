ملخص مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي “هاتريك جوميز يحسم اللقب للزعيم”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الهلال والحزم” في إحدى مباريات اليوم السبت 29-8-2020 في الجولة 28، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نُقلت مباراة “الهلال والحزم” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 20:40 بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت جرينتش.

حسم الهلال لقب الدوري السعودي، قبل جولتين من نهاية المسابقة بعدما اكتسح الحزم بنتيجة 4-1 كان للمهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” نصيب الأسد فيها بتسجيل 3 أهداف “هاتريك”، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود.

وصدم فريق “الحزم” نظيره الهلال بهدف مبكر للغاية جاء عند الدقيقة الثالثة من اللقاء، لكن سرعان ما استعاد الزعيم عافيته حيث أدرك النجم “سالم الدوسري” التعادل في الدقيقة (8).

واستمرت النتيجة على حالها ، حتى سجل “بافتيمبي جوميز” هدف التقدم للهلال في الدقيقة (40)، من علامة الجزاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-1) لصالح الموج الأزرق.

وواصل جوميز تألقه في الشوط الثاني، حيث سجل الهدف الثالث في الدقيقة (53)، وبعدها بثلاث دقائق فقط وقع المهاجم الملقب بالأسد على هدفه الشخصي الثالث “الهاتريك” والرابع لفريقه عند الدقيقة (56) بعدما تحصل على ضربة جزاء ترجمها بنجاح في شباك الحارس مليك عسله.

ورفع “الهلال” رصيده الى النقطة 66 فى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”.

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ورغم أن الهلال والنصر لديهما مباراتين وبإمكان العالمي معادلة نقاط الزعيم، إلا أن الاخير حسم اللقب مستفيدًا من نتائج المواجهات المباشرة.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والهلال قد انتهت بفوز العالمي بنتيجة (2-0)، بينما فاز الزعيم في مباراة الإياب (4-1)، لتذهب الأفضلية لبطل آسيا بمجموع المباراتين (5-3).

والتالي ملخص احداث مباراة الهلال والحزم

الهلال 4-1 الحزم

استاد جامعة الملك سعود (الرياض)

الدوري السعودي (الجولة 28)

انتهت

أهلاً بكم ملخص احداث مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

???? تشكيلة الهلال : عبد الله المعيوف – جانج هيونج – ياسر الشهراني – البليهي – محمد البريك – الفرج – كويلار – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – آندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميز.

عبد الله المعيوف جانج هيونج ياسر الشهراني البليهي محمد البريك الفرج كويلار سالم الدوسري سيباستيان جيوفينكو آندريه كاريلو بافيتيمبي جوميز. ???? تشكيلة الحزم: مليك عسله – نايف موسى – عبد الله الشمري – فاجنر أليماو – أحمد الشمراني – أسامة الخلف – عبد العزيز الناشي – لويز مورالها – منصور حمزي – جوناثان كافو – عبد الرحمن اليامي.

“0 بداية المباراة.

“5 ⚽️ جوووووووووول…هدف مُبكر للحزم عن طريق “اليامي” بعد تمريرة من كافو..

“13 ⚽️ جووووووووول…هدف تعادل الهلال بعد عمل فردي أكثر من رائع للجناح السريع “سالم الدوسري” مر من اليمين بمهارة وسرعة عالية ثم توغل داخل المنطقة وسدد بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى الضيقة للحارس مليك عسلة.



36″ أوووووووه..ركلة جزاء لصالح الهلال بعد تدخل قوي من مليك عسله على قدم جيوفينكو داخل منطقة الجزاء .. الحكم يراجع تقنية الفار ويقرر احتساب ركلة الجزاء.

“37???? بطاقة صفراء على مليك عسله.

39″ ⚽️ جووووووووووووول…الهلال يتقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها “بافيتيمبي جوميز”، وضع الكرة بباطن القدم اليمنى على اليسار، ومليك عسله ارتمى على اليمين.



“45 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

“45+3???? بطاقة صفراء على سيباستيان جيوفينكو.

“45 بداية الشوط الثاني

“45???????? تبديلان دفعة واحدة للحزم مع بداية الشوط الثاني بخروج نايف موسى ودخول وسام السويد، وخروج عبد العزيز آل ناشي ودخول إدريس فتوحي.

“53⚽️ جووووووووووووول.. بافيتيمبي جوميز يسجل الهدف الثالث برأسية قوية بعد عرضية رائعة من ياسر الشهراني.



“54 ضرررربة جزااااء للهلال بعد اعاقة على جوميز داخل منطقة الجزاء.

“54⚽️ جووووووووووووول بافيتيمبي جوميز يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها على يمين الحارس الذي ذهب للزاوية العكسية.



“59???? بطاقة صفراء على ياسر الشهراني.

“62???????? تبديلان دفعة واحدة للحزم بخروج كافو ودخول كريم بودا، وخروج عبدالله حايف الشمري ودخول حسن حبيب.

“72???? تبديل للهلال بخروج سيباستيان جيوفينكو ودخول محمد كنو.

“79???? التبديل الثاني للهلال بخروج أندريه كاريلو ودخول عمر خريبين.

“80????تبديل للحزم بخروج عبدالرحمن اليامي ودخول علي مجرشي.

“88???????????? ثلاث تبديلات دفعة واحدة للهلال بخروج سلمان الفرج ودخول محمد الشلهوب.

“88 خروج محمد البريك ودخول مد الله العليان.

“89 خروج جوستافو كويلار ودخول ناصر الدوسري.

“90 صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

إلى هنا ينتهي ملخص احداث المباراة.

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