ملخص مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي “بادجي يُهدف ويصنع في عودة صالح جمعة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الاهلي والمصري” في إحدى مباريات اليوم 29-8-2020 ضمن الجولة 23 من الدوري المصري.

نقلت مباراة “الاهلي والمصري” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مؤمن حسن”، وانطلقت في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونجح حامل اللقب “الاهلي” في تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني بنتيجة (صفر/2)، مستغلاً النقص العددي الذي عانى منه المصري البورسعيدي بعد طرد المدافع “أحمد ياسر” بسبب تدخل عنيف على كاحل “محمد مجدي أفشة” في نهاية الشوط الأول من اللقاء.

ومنح المهاجم السنغالي “آليو بادجي” الأفضلية للأهلي بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني بتسديدة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية من الظهير الأيمن محمد هاني.

وفي الدقيقة 55 أضاف الاهلي الهدف الثاني برأسية للاعب الوسط “حمدي فتحي” بعدما مَهد له آليو بادجي الكرة بالرأس داخل منطقة الستة ياردات ليضرب بفضل تلك التمريرة مصيدة التسلل.

وقضى الاهلي الـ 45 دقيقة الثانية من المباراة في منطقة وسط ملعب المصري، دون أن يتعرض مرمى الحارس “محمد الشناوي” لأي هجمة خطيرة.

وضاعت من آليو بادجي أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة لأربعة أهداف خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، في ظل التراجع الشديد في مستوى المصري بعد التغييرات التي أجراها المدرب “طارق العشري”.

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وانفرد آليو بادجي في الدقيقة 93 إثر تمريرة بينية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة بعيدة.

وبهذه النتيجة عزز الاهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، بفارق هائل من النقاط وصل إلى 17 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “بيراميدز”.

في المقابل يتواجد “المصري البورسعيدي” المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “طلائع الجيش” الذي يحتل المركز الـ14، وبفارق الأهداف عن أولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الجونة”.

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الاهلي 2-0 المصري

ملعب برج العرب (الاسكندرية)

الدوري المصري (الجولة 23)

انتهت

أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر“

تشكيلة الاهلي اليوم: محمد الشناوي – علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حمدي فتحي – عمرو السولية – أحمد الشيخ – جونيور أجايي – مروان محسن – آليو بادجي.

دكة الأهلي : صالح جمعة، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، محمد مجدي “أفشة”، محمود وحيد، جيرالدو دا كوستا، محمد شكري، عربي بدر.

: صالح جمعة، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، محمد مجدي “أفشة”، محمود وحيد، جيرالدو دا كوستا، محمد شكري، عربي بدر. تشكيلة المصري اليوم: حسام عياد – إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسي – عبدالرحمن زين، عمر كمال، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسن علي – أوستين أوموتو

دكة المصري: إيهاب العايدي، زياد فرج، مصطفى سلامة “طيارة” محمد الجمل، حجاج عويس، عبدالناصر محمد “دي ماريا”، محمد زكريا “شيكا”، بهاء مجدي، أحمد يوسف

إيهاب العايدي، زياد فرج، مصطفى سلامة “طيارة” محمد الجمل، حجاج عويس، عبدالناصر محمد “دي ماريا”، محمد زكريا “شيكا”، بهاء مجدي، أحمد يوسف الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة..ضغط مبكر من لاعبي المصري لمحاولة مباغتة الاهلي..

3″ الكاميرا على رئيس الاهلي محمود الخطيب المتواجد في المقصورة الرئيسية بملعب برج العرب

8″ ???? بطاقة صفراء للاعب المصري “أحمد ياسر”

10″ استحواذ من الاهلي على الكرة..

15″ أووووووووه…أخطر فرصة في الربع ساعة الأولى من اللقاء لصالح الاهلي .. كرة عرضية من علي معلول إثر ركلة حرة مباشرة، كانت في طريقها لرأس “آليو بادجي” إلا أن الأرض انشقت وأخرجت النيجيري “أوستين أوموتو” الذي أزاحها خارج الملعب برأسه..

22″ هدف ملغي للأهلي ، سجله آليو بادجي، بعد احتساب خطأ لصالح حارس مرمى المصري..

25″ جووووووووووووووووووووول…الهدف الأول لصالح الأهلي بتصويبة صاروخية بالقدم اليمنى داخل منطقة الجزاء، ذهبت على أقصى يمين حارس المرمى.

26″ ???? الحكم يراجع الهدف في تقنية الفار لوجود شك تسلل على “مروان محسن” قبل تمرير الكرة برأسه إلى آليو بادجي داخل منطقة الجزاء..

27″ ❌ لا ملغي!!..الحكم يرفض احتساب الهدف بسبب تسلل مروان محسن قبل تلقيه تمريرة رأسية من أحمد الشيخ على حافة منطقة جزاء المصري..

28″ الأهلي يواصل تقدمه نحو منطقة جزاء المصري ويتابع استحواذه وسيطرته على الكرة..

30″ ???? كولينج برايك.. استراحة قصيرة لاحتساء الماء.

32″ ???? استئناف اللعب..

36″ ???? محمد مجدي أفشة يجري العمليات الإحمائية في هذه الأثناء بعد سقوط عمرو السولية..

38″ الاهلي يكمل المباراة الآن بـ 10 لاعبين لحين تجهيز أفشة للمشاركة بدلاً من السولية.

43″ ???? أخيرًا اكتمال صفوف الاهلي، بمشاركة محمد مجدي أفشة بدلاً من عمرو السولية..

43″ ✅ نزول أفشة سيعيد حمدي فتحي إلى الوسط الدفاعي..

45″ مروان محسن يعرقل مدافع المصري ويتسبب في ضياع هجمة على الأهلي في الدقائق الأخيرة..

46″ ???? أووووووووه…تدخل غريب غريب من أحمد ياسر على كاحل “محمد مجدي أفشة” في منطقة وسط الملعب..كاد يتسبب في كسر كاحله!!

46″ ???? الحكم “أمين عمر” يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد ياسر ويطرده..

47″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 .

الشوط الثاني

الحكم يطلب من أحمد ياسر الخروج من الملعب بعد طرده .. كان جالس على دكة البدلاء!

45″ ???? تغيير بخروج أوستين أوموتو ومشاركة “زياد فرج” بدلاً منه في هجوم المصري..

45″ ???? ثاني تغييرات الاهلي بنزول “وليد سليمان” بدلاً من المخيب للآمال “جونيور أجايي”.

46″ ⚽️ جوووووووووووووووووول …الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق السنغالي “آليو بادجي” بتسديدة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية أرضية جميلة من “محمد هاني”.

…الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق السنغالي “آليو بادجي” بتسديدة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية أرضية جميلة من “محمد هاني”. 49″ ???? بطاقة صفراء للظهير الأيسر التونسي “علي معلول”..

54″ ???? عرررررضية بالقدم اليسرى من وليد سليمان تصل إلى آليو بادجي داخل منطقة الجزاء، لكن السنغالي يفشل في تحويلها بلمسة واحدة بوجه القدم في الشباك لتشتت من أمامه…

55″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول …حمدي فتحي يضيف الهدف الثاني برأسية جميلة بعد تلقيه تمريرة رأسية من “آليو بادجي” داخل منطقة الستة ياردات، ضربت مصيدة التسلل.

…حمدي فتحي يضيف الهدف الثاني برأسية جميلة بعد تلقيه تمريرة رأسية من “آليو بادجي” داخل منطقة الستة ياردات، ضربت مصيدة التسلل. 55″ ???? أحمد الشيخ مرر عرضية الهدف من الجهة اليمنى بالقدم اليسرى (عكسية) وجدت بادجي الذي مهد نحو حمدي فتحي..هدف جميل للأهلي.

60″ سيطرة ميدانية للأهلي بالطول والعرض .. الهدف الثالث يُطبخ

61″ ???? تغيير مزدوج في المصري.. نزول بهاء مجدي ومصطفى سلامة بدلاً من “مفتاح طقطق وكريم العراقي”

62″ بينية رائعة من مروان محسن إلى وليد سليمان في العمق الدفاعي للمصري، واستلام مذهل على صدر وليد سليمان الذي توغل وسدد لكن جوار القائم الأيمن بياردة واحدة..

65″ ???? بووووووووم… رامي ربيعة يجرب حظه بتسديدة بعيدة المدى من حوالي 25 ياردة، تذهب زاحفة جوار القائم الأيمن للمصري بعيدة.

65″ ???? تغيير في المصري بنزول عبدالناصر محمد دي ماريا بدلاً من حسن علي

67″ ???? تغيير جديد في صفوف الأهلي بنزول “محمود وحيد” في مركز الظهير الأيسر بدلاً من علي معلول

70″ تراجع في مستوى الفريقين بعد سلسلة التغييرات التي تمت خاصةً في صفوف المصري..

73″ الأهلي مستحوذ والطرف الأفضل معظم الوقت..

74″ بادجي بخلاف تحركاته داخل المنطقة وظهوره بشكل مميز على الأطراف والعمق، يعود إلى الخلف لمساعدة الوسط ولعب دور المحطة..نجم المباراة الأول

78″ كرة عرضية من ركنية صعبة داخل منطقة جزاء المصري..والحارس حسام عياد يخرج ليبعدها بكف اليد بشكل رااااائع..

79″ أوووووووه.. حارس المصري حسام عياد يتألق في إبعاد كرة عرضية من محمد مجدي أفشة، بابعاد مميز من أمام مروان محسن داخل منطقة الستة ياردات.

80″ الأهلي ضاغط بكل قوة في منتصف ملعب المصري ..

82″ أووووووووووووووه…حسام عياد ينقذ هدف محقق بعد رأسية من رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء..ذهبت ساقطة لكن عياد أبعدها ركنية بأطراف أصابعه..

83″ الطرد أثر كثيرًا على مستوى المصري في الشوط الثاني .. المصري لا يضغط حتى على حائز الكرة ..

84″ تبادل كروي مميز بين لاعبي الاهلي على قوس منطقة جزاء المصري، تنتهي بتسديدة طائشة من بادجي..

84″ ???? أخيرًا!!! صالح جمعة يحصل على فرصة ويشارك بدلاً من مروان محسن.

84″ ???? تغيير جديد في صفوف الأهلي بخروج أحمد الشيخ ونزول اللاعب الشاب “عربي بدر”

???? صالح جمعة لم يشارك في أي مباراة تنافسية منذ 28 يوليو 2019 عندما لعب ضد الزمالك في الجولة 34 من الدوري المصري..

86″ الجميع يبحث عن صالح جمعة ليمرر له .. مجدي أفشة ومحمود وحيد ووليد سليمان.. الكل يريد مساعدته على العودة..

90″ محمد مجدي أفشة يحصل على ركلة حرة مباشرة من على خط الـ 18 .. ينهض ويمررها بسرعة نحو صالح جمعة الذي تسلم وحاول التسديد مقوسة بباطن القدم، لكن تصويبته ترتطم في جسد المدافع وتخرج ركنية.

90″ الحكم يضيف 4 دقائق كوقت بدل من ضائع..

93″ أووووووووووووووووه…تمريرة بينية رائعة من محمد هاني إلى آليو بادجي داخل منطقة الجزاء، بعد طلب ممتاز للكرة من بادجي، لينفرد اللاعب السنغالي ويسدد أقوى من اللازم فوق العارضة بعيدة.. كان يجب أن يتعامل بهدوء أكبر، ويسدد بذكاء من فوق الحارس الذي استسلم وخرج من مرماه مبكرًا.

94″ ???? معلق المباراة “مؤمن حسن” على قناة أون تايم سبورت.. يصرخ ويتفاعل بطريقة لا توصف مع هجمة تسلل للمصري البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة، رغم وضوح التسلل.. والحكم يرفع الراية بعد ضياع الفرصة.. والمعلق واضح أنه حزين!!

94″ ???? صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي 2-0 .. ليستغل سقوط الزمالك في الخسارة أمام المقاولون.

✅ الأهلي يرفع رصيده لـ 62 نقطة في المركز الأول بفارق 17 نقطة عن بيراميدز الثاني الذي فاز بصعوبة على أسوان في وقت سابق من هذه الجولة.

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