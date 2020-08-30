أخبار الاهلي: فايلر يدرس التعاقد مع ثنائي الجيش والمقاولون في الميركاتو الصيفي

دخل جناح فريق طلائع الجيش “كريم طارق”، ضمن حسابات لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه رسميًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحتاج الاهلي إلى تدعيم الخط الهجومي بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيمًا بعد رحيل أكثر من لاعب مؤخرًا، وأبرزهم رمضان صبحي الذي رفض البقاء داخل القلعة الحمراء، مفضلًا الرحيل إلى بيراميدز بسبب العرض المالي الكبير.

وكشف مصدر داخل الاهلي، أن “كريم طارق” الذي لفت أنظار الجهاز الفني للفريق، أصبح أبرز المرشحين للانتقال لصفوف القلعة الحمراء، في الفترة المقبلة، كما أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تراقب لاعبين آخرين.

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وأكد المصدر، أن من بين المُرشحين للانتقال لصفوف الأهلي، لاعب وسط فريق المقاولون العرب “محمد مجلي”، الذي لفت الأنظار إليه بشدة منذ بداية الموسم الجاري، وجاء تألقه بشكل كبير في لقاء الزمالك الأخير، ليجعل مرشحًا أيضًا للانضمام للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

وأوضح، أن هناك لاعبين مرشحين أيضًا للانضمام لصفوف الاهلي، أبرزهم متوسط ميدان فريق بيراميدز إيريك تراوري، ومهاجم سموحة حسام حسن، لكن كل الترشيحات سيتم تقييمها في ختام الموسم، للاستقرار على الصفقات التي سيتم دعم الفريق بها، لاسيمًا أن رينيه فايلر يريد ضم عدد قليل من الصفقات.

وكان الاهلي قد تعاقد رسميًا مع طاهر محمد طاهر، لمدة 5 سنوات قادمة، مقابل 20 مليون جنيه.

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