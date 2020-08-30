أجندة الفيفا تضع مدرب منتخب مصر في ورطة بسبب ودية نوفمبر

يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة “حسام البدري” عن خوض مباراة ودية دولية، خلال شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي توجو في نفس الشهر، من التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية ٢٠٢٢ التي تستضيفها الكاميرون.

ويواجه جهاز المنتخب المصري أزمة كبيرة، وهي صعوبة خوض مباراة ودية أمام منتخب قوي بكامل عناصره الأساسية من أفريقيا، خاصة أنها ستكون قبل الأجندة الدولية، وبالتالي فأنه حال موافقة أي اتحاد كروي على مواجهة الفراعنة، فأنه سيكون بدون الدوليين، بما يعني أن المباراة الودية لن ترقى للمستوى الذي يريده حسام البدري.

ونفس الأمر، سيكون بالنسبة لمنتخب مصر، الذي سيكون محرومًا من استدعاء لاعبيه الدوليين، خاصة أن تلك المباراة ستكون خارج الأجندة الدولية، كما أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جاءت مُحبطة للغاية لمسئولي اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام البدري قلق للغاية، ويعيش في أزمة كبيرة، خاصة أنه لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن بالشكل المُرضي لجماهير الكرة المصرية منذ قرار تعيينه، على رأس الإدارة الفنية للفراعنة.

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وكان محمد بركات مدير منتخب مصر، قد كشف أن هناك توقف من أجل إقامة معسكر للفراعنة خلال شهر أكتوبر، مؤكدًا بأنه من الوارد إلغائه، في مقابل منح أسبوع إضافي للجهاز الفني في شهر نوفمبر لخوض مباراة ودية قبل قبل مواجهة توجو.

ويدرس حسام البدري إعلان القرار الرسمي بعدم إقامة معسكر في شهر أكتوبر، على أن يترك فيه الحرية لمسئولي اتحاد كرة القدم، من أجل خوض مباريات بطولة كأس مصر.

فيما طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة “شوقي غريب” إقامة معسكر في الفترة القادمة، لإعداد اللاعبين للأولمبياد، خاصة أن آخر معسكر كان في نوفمبر 2019، خلال مشاركة اللاعبين في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تُوج بها الفراعنة.

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