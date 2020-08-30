أخبار النصر| 4 ملايين يورو تحسم صفقة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

كشفت مصادر صحفية مُطلعة أن نادي النصر يخطط لإتمام صفقة نارية خلال الميركاتو الصيفي 2020، سيكون له تأثير كبير على قوة الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره الإعلامي البرازيلي، خورخي نيكولا، فإن النصر يطمح للتعاقد مع جوستافو سكاربا، وقدم عرضاً بقيمة 3 ملايين يورو لكن بالميراس يريدون الحصول على 4 ملايين للموافقة على بيع اللاعب.

وأشار الإعلامي في شبكة “Espn” إلى أن بالميراس لديه 3 عروض من أجل لاعبه المتألق، ولا زالت المفاوضات مع هذه الأندية التي لم يُعلن عن هويتها بشكل صريح، في مراحلها الأولى ومن المتوقع رحيل سكاربا بنسبة كبيرة في الميركاتو الصيفي 2020.

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من هو سكاربا؟

يبلغ من العمر 26 عاما، وقد تألق بشكل لافت خلال منافسات الدوري البرازيلي، وهو ما جعله في فترة من الفترات ينضم لمنتخب البرازيل.

بداية اللاعب كانت مع نادي فلومينسي البرازيلي ثم انتقل إلى ريد بول على سبيل الإعارة ثم التحق بصفوف بالميراس في يناير من عام 2018 ويرتبط بالنادي بعقدٍ يمتد حتى 31 ديسمبر 2022.

وخاض صانع الألعاب البرازيلي 111 مباراة مع فلومينسي بمختلف البطولات وسجل 16 هدفاً صنع 25 تمريرة حاسمة مع الفريق، بينما لعب 59 مباراة بقميص فريق بالميراس منذ انضمامه إليه وسجل 13 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة.

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