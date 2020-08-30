يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاهلي والمصري في الدوري المصري ، في أهم مباريات اليوم السبت 29-8-2020 في الجولة الـ 23.

عزز فريق الاهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز بفوزه على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين.

وعلى ستاد برج العرب، تقمص المهاجم السنغالي العملاق اليو بادجي دور البطولة بتسجيله هدفا وصناعته للهدف الأخر ليقود الأهلي لفوز مهم في طريقه للحفاظ على اللقب.

وسجل بادجي الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع الهدف الثاني الذي سجله حمدي فتحي في الدقيقة 55.

ولعب المصري الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد ياسر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تدخل بقوم على كاحل “محمد مجدي أفشة” في منطقة وسط الملعب، كاد يتسبب في كسر كاحله.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب الدوري المصري، وتوقف رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

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ولعب الاهلي 23 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل مباراتين، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 54 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.

إليكم أهداف الاهلي والمصري في الدوري المصري

هدف التقدم للاهلي “بادجي”

هدف الاهلي الثاني “حمدي فتحي” 2-0

لقطات من المباراة

هدف ملغي للاهلي

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