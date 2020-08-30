يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف النصر والفيحاء فى الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم السبت 29-8-2020 في الجولة الـ28، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

انتزع النصر فوزا صعبا من ضيفه الفيحاء 2-1، وتقدم الفيحاء بهدف سجله فانيفا إيما أندرياتسيما في الدقيقة السابعة، وتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

النصر صاحب الأرض دخل اللقاء منتشيًا بالفوز بالجولة الماضية امام العدالة بنتيجة 6-1، سجل للعالمي عبد الرزاق حمد الله هدفين في الدقيقتين 14 و49 أما جوليانو فيكتور دي باولا فسجل هدفين في الدقيقتين 17 و43 إلى جانب هدف لأحمد موسى في الدقيقة 28 وأخيرًا عبد العزيز الدوسري سجل في الدقيقة 92 الهدف الوحيد للعدالة سجله كاروليس أندريا ماستينور في الدقيقة 13.

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أما الفيحاء فقد تعرض الجولة الماضية لهزيمة قاسية أمام الاتحاد بنتيجة 4-1، سجل للعميد روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقتيت 3 و5 إلى جانب هدفين لفهد المولد في الدقيقتين 68 و77، فيما جاء هدف فيحاء الوحيد عن طريق أنجيلو نيتو في الدقيقة 28.

يذكر ان أخر مباراة جمعت بين النصر والفيحاء كانت في إطار الجولة الـ 13 من الدوري السعودي، وفاز العالمي خارج أرضه بنتيجة 4-1، سجل لأصحاب الأرض الهدف الوحيد روني فيرنانديز أما النصر فسجل له عبد الرزاق حمد الله في الدقائق 73 و88 و91 كما سجل أيضًا سلطان الغنام في الدقيقة 81.

إليكم فيديو أهداف النصر والفيحاء فى الدوري السعودي

هدف التقدم للفيحاء

هدف التعادل للنصر “عبد الرزاق حمدالله” من ركلة جزاء 1-1

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