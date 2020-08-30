أخبار ليفربول: اول تعليق من كلوب بعد الخسارة امام ارسنال

أشاد المدرب الألماني لفريق ​ليفربول​ “يورجن كلوب“​ بالأداء الذي قدمه فريق ​ارسنال​ في ​كأس الدرع الخيرية​، مؤكدًا انه يتقبل الهزيمة.

وكانت المباراة قد انتهت بخسارة ليفربول بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة “BBC” العالمية: “لقد استحقينا التعادل وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكننا لم نفعل ذلك”.

وأضاف: “عندما تلعب ضد فريق يمتلك تشكيل مثل هذا، فأنت بحاجة إلى أن تكون جيدًا حقًا في الثلث الأخير وتحتاج إلى القوة، لقد انخفض الإيقاع قليلًا، ولم يكن كافيًا”.

واختتم: “لقد صنعنا ما يكفي من الفرص، لكن كان يجب علينا صنع المزيد، لأننا استحوذنا على الكرة بشكل كبير، وصنعنا الكثير من الفرص الجيدة بالفعل، ركلات الترجيح هي دائمًا مثل المراهنات، نحن نتقبل الهزيمة، تهانينا لفريق ارسنال، ونحن نحترم المنافسة”.

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