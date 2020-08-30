العملاق بادجي يقود الاهلي لاسقاط المصري بثنائية نظيفة

عزز فريق الاهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز بفوزه على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

وعلى ستاد برج العرب، تقمص المهاجم السنغالي العملاق اليو بادجي دور البطولة بتسجيله هدفا وصناعته للهدف الأخر ليقود الأهلي لفوز مهم في طريقه للحفاظ على اللقب.

وسجل بادجي الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بتسديدة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية أرضية جميلة من “محمد هاني”.

ثم أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 55، برأسية جميلة بعد تلقيه تمريرة رأسية من “آليو بادجي” داخل منطقة الستة ياردات، ضربت مصيدة التسلل.

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ولعب المصري الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد ياسر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تدخل بقوم على كاحل “محمد مجدي أفشة” في منطقة وسط الملعب، كاد يتسبب في كسر كاحله.

واهدر بادجي فرصة هدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما سدد بغرابة كرة فوق العارضة اثر انفراد لعياد.

ورفع الاهلي رصيده لـ 62 نقطة في المركز الأول بفارق 17 نقطة عن بيراميدز الثاني الذي فاز بصعوبة على أسوان في وقت سابق من هذه الجولة، بينما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولعب الاهلي 23 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل مباراتين، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 54 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.

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